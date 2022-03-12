Sırbistan Cumhurbaşkanı: NATO'ya üye olmayacağız, asla Çaykovski'yi yasaklamayacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Sırbistan'ın NATO'ya katılmayacağını ve 1999'da NATO'nun ülkesini bombalanmasının bir saldırganlık olduğunu söyledi.

Vučić, "Rakiplerimiz NATO'ya katılmamız gerektiğini söylüyorlar. Benim de onlara cevabım NATO'ya katılmamamız gerektiği, çünkü bizim topraklarımızı ve göklerimizi koruyan kendi ordumuz var. Buraya çok yakında Milica Rakić'i öldürdüler (1999'da öldürülen 2,5 yaşındaki kız), bombalama sırasında öldü. Yakında saldırganlığın yıldönümü geliyor ve tereddüt etmeyeceğiz. Buna bir müdahale veya kampanya değil, saldırganlık diyeceğiz" dedi.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri 3 Nisan'da yapılacak. İktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin başındaki kampanyanın bir parçası olarak Vučić, Cumartesi günü Hırvatistan'daki Sırp Krajina'dan gelen mültecilere ev sahipliği yapan Busie köyünde bir seçim mitinginde konuştu.

Vučić, "Siyasi baskıdan bahsetmiyorum bile, sizin de hissettiğinizi biliyorum. Histeri artık tüm dünyada hüküm sürüyor, ancak Sırbistan Çaykovski'yi asla yasaklamayacak" dedi.

Daha önce Vučić, Sırp makamlarının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan BM kararını desteklemek zorunda kaldıklarını, aksi takdirde Kosova ve Metohija ile olan durumda toprak bütünlüğü ilkesinde ısrar etmenin imkansız olacağını söylemişti.

28 Şubat'ta Vučić, Ukrayna'daki Rusya saldırısıyla bağlantılı olarak kendisine yapılan baskı nedeniyle "birkaç gün içinde on yıl yaşlandığını" söylemişti.