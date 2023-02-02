Vučić: Üçüncü Dünya Savaşı içerisindeyiz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Fransız-Alman Planı'nda, Kosova'nın herhangi bir uluslararası kuruluşa katılmasına karşı çıkmamaları maddesinin ülkesi için en zor kısım olduğunu söyledi.

Vučić, Kosova meselesinin çözümünde ABD ile Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı'nın kapsamlı ele alındığı Sırbistan Meclisi oturumunda konuştu.

'Kosova, benim için siyasi hedeften daha fazlası'

Kosova meselesinin 600 yıldır devam eden bir sorun olduğunu savunan Vučić, "Kosova, benim için siyasi hedeften daha fazlası. Gelecek aylarda daha da kapsamlı hale geleceğine inandığım bir tür Üçüncü Dünya Savaşı içerisindeyiz. Bu çatışma daha büyük ve ağır olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Vučić, Ukrayna'da 24 Şubat 2022'de başlayan savaşla Kosova'nın da siyasi bir saldırıya geçtiğini iddia ederek, "Bizi düşman olarak görüyor ve halkımıza zulüm ediyorlar. Kosova'daki Sırplara saldırılar yapılıyor. Bunların hepsi Brüksel Antlaşması'na aykırı. Bir sürü sorun ürettiler" ifadelerini kullandı.

Kosova'nın Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını istemediğini aktaran Vučić, Priştine'nin çatışma çıkarma derdinde olduğunu savundu.

Vučić, planda kendileri için en zor kısmın "Sırbistan, Kosova'nın herhangi bir uluslararası kuruluşa katılmasına karşı çıkmayacak" maddesi olduğuna işaret ederek, "Biz karşı çıkalım veya çıkmayalım Kosova Avrupa Konseyi, NATO ve AB'ye girebilmek için çoğunluğu elde edecektir" dedi.

Sırbistan'ın, barış ve istikrarın korunması adına 10 maddelik bir plan uygulayacağına dikkati çeken Vučić, bunlar arasında Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına öncelik verilmesi, Kosova'daki Sırpların güvenliği, Sırp halkının çıkarları, ekonomik kalkınma ve diyaloğun devam etmesi gibi önemli noktaların olduğunu söyledi.

Fransız-Alman Planı

AB, Kosova ile Sırbistan'ın birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor. Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor. Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor. (AA)