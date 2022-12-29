Vučić: Kosova'daki barikatlar kaldırılacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, eski bir Sırp polis memurunun Kosova'da tutuklanmasını protesto etmek için son 19 gündür Kosova'nın kuzeyinde yolları kapatan Sırpların bugün itibariyle barikatları kaldırmaya başlayacaklarını söyledi.

Sırbistan'ın Raska kasabasında kuzey Kosovalı Sırplarla görüşmesi sonrasında konuşan Vučić, "Uzun bir süreç. Biraz zaman alacak" dedi.

Oldukça zor bir görüşme geçirdiklerini ifade Vucic, "Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim. Barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Bu 2 saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak" diyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimali hakkında, "Böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler" uyarısında bulundu.

Tutuklanması Kosova'daki Sırpların şiddetli protestolarına yol açan eski polis memuru Dejan Pantiç, Çarşamba günü savcılığın talebi üzerine gözaltından serbest bırakıldı ve ev hapsine alındı.