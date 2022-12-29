Priştine: Rusya dikkatleri Ukrayna'dan uzaklaştırmak için Sırbistan-Kosova gerilimini körüklüyor

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Bislimi yaptığı açıklamada, Kremlin'in dikkati Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından uzaklaştırmak için Sırbistan-Kosova gerilimini körüklediğini ileri sürdü.

İngiliz haber kuruluşu Times Radio'ya konuşan Bislimi, "Rusya'nın yeni ülke bölgeleri açarak odağı Ukrayna'dan saptırma veya dikkatini dağıtma eğilimi var. Bence kimse Rusya'nın varlığını ve Rusya'nın etkisini inkar etmiyor" yorumunda bulundu.

Sırbistan'tan bağımsızlığını tek taraflı olarak 2008'de ilan eden ve Belgrad'ın tanımadığı eski bir Sırp eyaleti olan Kosova'da gerilim devam ediyor. Sırbistan Savunma Bakanı Miloš Vučević hafta başında yaptığı açıklamada, Sırbistan ordusunun "en üst düzeyde savaşa hazır" duruma getirildiğini bildirmişti.

AB ve ABD'den dün yapılan açıklamada, Kosova ve Sırbistan taraflarına itidal çağrısında bulunulurken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile gerilimi gidermek adına siyasi bir çözüm bulmak üzere çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.

Öte yandan, Kremlin'den dün yapılan açıklamada, Rusya'nın, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlikte "yıkıcı etki" yarattığına yönelik suçlamaları reddedilmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Kosova krizinda Sırbistan'ı desteklediklerini açıklamıştı.