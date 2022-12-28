AB ile ABD'den Kosova'da itidal çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi, Kosova'daki gerginlik hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı ile ortak açıklama yaptı.

AB ve ABD'nin Kosova'nın kuzeyindeki gergin durumdan endişeli olduğu belirtilen açıklamada, "Gerginliğin koşulsuz şekilde düşürülmesi amacıyla acilen harekete geçilmesi ve provokasyonlardan, tehditlerden ve gözdağı verecek eylemlerden kaçınılması için azami itidal göstermesi konusunda herkese çağrıda bulunuyoruz" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ABD ve AB'nin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile gerilimi gidermek adına siyasi bir çözüm bulmak üzere çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Kosova yönetiminin barışçıl protesto yapan Kosovalı Sırpların gözaltına alınmayacağına yönelik teminat vermesinin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda şiddetin hoş karşılanmayacağı da belirtildi.

ABD'nin Kosova'da hukukun üstünlüğü konusunda çalışan AB misyonu olan EULEX'i desteklediği bildirilen açıklamada, Kosova ve Sırbistan'ın uzlaşı, işbirliği ve istikrarı sağlayacak ortama geri dönmesinin beklendiği belirtildi. (AA)