Volvo’dan Rusya’ya araç gönderimini durdurma kararı

Volvo, taşıdığı riskleri gerekçe göstererek Rusya’ya araç gönderimini durdurduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Volvo firması bir açıklama yaparak Rusya’ya araç gönderimini askıya aldığını bildirdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Volvo, yaptırımlar ve potansiyel risklerden dolayı ikinci bir emre kadar Rusya'ya araç gönderimini durdurdu.

Haber

Çin'den Rusya açıklaması: Sorunlar yaptırımlarla çözülemez