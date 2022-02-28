Volvo firması bir açıklama yaparak Rusya’ya araç gönderimini askıya aldığını bildirdi.
Sputnik’te yer alan habere göre, Volvo, yaptırımlar ve potansiyel risklerden dolayı ikinci bir emre kadar Rusya'ya araç gönderimini durdurdu.
Volvo’dan Rusya’ya araç gönderimini durdurma kararı
Volvo, taşıdığı riskleri gerekçe göstererek Rusya’ya araç gönderimini durdurduğunu duyurdu.
Haber Merkezi
Volvo firması bir açıklama yaparak Rusya’ya araç gönderimini askıya aldığını bildirdi.
Sputnik’te yer alan habere göre, Volvo, yaptırımlar ve potansiyel risklerden dolayı ikinci bir emre kadar Rusya'ya araç gönderimini durdurdu.