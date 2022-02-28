Çin'den Rusya açıklaması: Sorunlar yaptırımlarla çözülemez

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la telefonda görüştü.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un talebi üzerine yapılan telefon görüşmesinde Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Vang, Çin'in Ukrayna'da gelişen duruma yakından ilgi gösterdiğini ve siyasi çözümü kolaylaştırmaya yönelik tüm çabaları desteklediğini söyledi.

Öte yandan Avrupa güvenlik meseleleriyle ilgili olarak tüm ülkelerin meşru endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Vang, NATO'nun doğuya doğru beş kere genişlediğini "Rusya'nın meşru güvenlik taleplerinin" bu duruma uygun şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Soğuk Savaş'ın çoktan bittiğini ve NATO'nun pozisyonunu ve sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Çinli Bakan, "Çin, Avrupa kıtasında kalıcı barış ve istikrarı sağlamak için dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizması oluşturmayı amaçlayan diyaloğu sürdürmede NATO, AB ve Rusya'yı desteklemektedir" dedi.

Vang Yi, Çin'in sorunları çözmek için yaptırımların kullanılmasını onaylamadığını, yine de uluslararası hukukta temeli olmayan tek taraflı yaptırımların daha az uygulandığını söyledi. Yaptırımların çözüm olmaktan ziyade daha çok yeni sorunlar yaratacağını kaydenden Bakan, "Yaptırımlar, ekonomide sadece kaybet-kaybet ya da tamamen kaybet durumuna yol açmayacak, aynı zamanda siyasi çözüm sürecini de aksatacak veya etkileyecektir" dedi.