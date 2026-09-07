Volkswagen’in fabrikasında otomobil üretimi bitiyor: İsrailli şirket silah üretecek

Avrupa otomotiv devleri, direksiyonu silah sanayisine kırarken, Almanya’da Volkswagen bir süredir geleceği tartışmalı Osnabrück tesisini İsrailli yatırım fonuna devretme konusunda anlaşmaya vardı. Otomotiv fabrikası silah üretim tesisine dönüşecek. İlk üretim İsrailli silah şirketi Rafael ile yapılacak.

Osnabrück’te çalışan yaklaşık 2 bin 300 işçinin geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğü son aylarda, Volkswagen işçilerin geleceğini askeri siparişlere ve savunma şirketleriyle yürütülen pazarlıklara bağlamıştı.

Volkswagen’in büyük ortağı Katar’ın fabrikanın İsrailli silah şirketi Rafael’e doğrudan devredilmesine itirazları gündeme gelmişti. Bugün açıklanan anlaşmayla Katar’ın veto krizi fabrikanın İsrailli bir yatırım fonu ile eyalet yönetimi dolayımıyla Rafael’e devredilmesiyle aşılmış görünüyor.

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Şirket Osnabrück fabrikasını İsrailli yatırım fonu Aurelius Capital ve Aşağı Saksonya eyaletine devrederek tesiste silah sanayisi projelerinin yürütülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Asya’dan gelen rekabet sonrası işten çıkarma ve fabrika kapatma planları nedeniyle tarihinin en derin krizlerinden birini yaşayan şirketin, paydaşlarla aylardır sürdürdüğü görüşmeler neticesinde taraflar arasında niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Aurelius Capital, tesisin çoğunluk hissedarı olurken Aşağı Saksonya eyaletinin de tesiste payı bulunacak.

Finansal detayları henüz açıklanmayan anlaşmada, sürecin tamamlanması için ilgili kurulların ve rekabet otoritelerinin onayları bekleniyor.

İlk proje İsrailli Rafael ile yapılacak

Volkswagen'den yapılan açıklamada, tesisteki ilk "çapa projesinin" İsrailli silah şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile gerçekleştirilecek bir işbirliği olacağı doğrulandı. Rafael, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin üreticisi.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bu planlar, Almanya ve Avrupa için hava savunma sistemlerine yönelik sistem ve bileşenlerin potansiyel üretimini içeriyor. İşbirliği sürecinde Rafael, modern hava savunma sistemleri alanındaki teknolojik uzmanlığını ve köklü deneyimini aktarırken Osnabrück fabrikasındaki işgücü de imalat operasyonlarının kurulmasında ve üretimin endüstriyelleştirilmesinde merkezi bir rol oynayacaktır. Söz konusu ortaklığın, yeni kurulacak şirketin çatısı altında gelecekte hayata geçirilecek diğer işbirlikleri ve projelerin de önünü açması hedeflenmektedir.”

Söz konusu devir formülüyle, Volkswagen’in yüzde 17'lik hissesine sahip olan büyük ortağı Katar'ın, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems ile doğrudan ortaklığa karşı çıkması nedeniyle yaşanan siyasi krizin de aşıldığı belirtiliyor.

Alman federal hükümetinin ve şirkette yüzde 20 payı bulunan Aşağı Saksonya eyaletinin desteklediği bu dönüşüm, Katar'ın vetosunun yanı sıra yerel halkın ve savaş karşıtı grupların protestolarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Fabrikanın devredilmesiyle Volkswagen, doğrudan işin içinde yer almadan tesiste savunma teknolojisi üretebilecek.

1200 işçi için 2029'a kadar 'işten çıkarmama' taahhüdü

Anlaşma kapsamında fabrikadaki işçilerin yaklaşık yarısı olan 1200 pozisyon için 2029 sonuna dek istihdam garantisi sunulacağı belirtildi.

Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eyaletin bu yatırıma katılmasını değişen “güvenlik mimarisi”yle gerekçelendirdi.

Lies "Almanya ve Avrupa yetkinliklerini artırmalı ve daha bağımsız hale gelmelidir. Aşağı Saksonya olarak bu sürecin katma değer ve güvenli istihdam yaratmasını istiyoruz" dedi.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume da "Volkswagen, Osnabrück fabrikasına karşı sorumluluğunun arkasındadır. Bugün imzalanan anlaşmayla, tesis için yeni bir endüstriyel geleceğin kapılarını aralamak adına önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Otomobil üretimi sona eriyor, askeri projeler başlıyor

Bu arada söz konusu anlaşma, Osnabrück kentinde 125 yılı aşkın süredir devam eden otomotiv üretimi geleneğinin de sonunu getirecek. 2010 yılında Volkswagen bünyesine katılan fabrikada araç üretimi aşamalı olarak azaltılacak ve 2027 yazında banttan inecek son T-Roc Cabriolet modeliyle otomobil üretimi tamamen durdurulacak.

Bu tarihten sonra Volkswagen tesisin mülkiyetinden çıkacak ancak altyapı ve uzmanlık desteği vermeyi sürdürecek.

Ayrıca Volkswagen’in 2029 yılına kadar olan geçiş sürecinde personel maliyetlerinin bir kısmını karşılamaya devam edeceği belirtiliyor.

Savaş planları arasında işçilere ‘istihdamı koruma’ gerekçesi

Avrupa emperyalizmi yoğun biçimde silahlanarak savaşa hazırlanırken kapitalizmin krizi savaş ekonomisiyle aşma planı işçi sınıfına “istihdamı koruma” kılıfıyla sunulmaya çalışılıyor.

Öte yandan Volkswagen'in İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi rejimi için askeri araç üretmiş olması ve zorla işçi çalıştırması, fabrikanın tekrar askeri üretime geçmesini tarihsel açıdan tartışmalı kılıyor. İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken Osnabrück tesis üzerinden yapılacak bir işbirliği de dikkat çekiyor.

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