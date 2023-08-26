Vodatech Bilişim'e siber saldırı: Binlerce Beşiktaşlının kişisel verileri çalındı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Beşiktaş Sportif Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ adına yeni bir veri ihlali yaşandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 27 bin 920 taraftarın etkilendiği saldırıdan, henüz hangi bilgilerin sızdırıldığı tespit edilemedi.

Puma Spor Giyim'in siber saldırıyı KVKK'ya bildirilmesiyle ortaya çıkan ihlalden etkilenen veri kategorileri arasında; kimlik ve iletişim detayları, müşteri işlem bilgileri ile görsel-işitsel kayıtlar bulunuyor.

Halk TV'de yer alan habere göre, hackerlar, bu siber saldırıda sunucularda depolanan tüm verileri şifrelediler. Mevcut müşteriler ile potansiyel müşterilere ait kişisel veriler, saldırganların eline geçti. KVKK, toplamda kaç kişinin verisinin çalındığının tespit edilemediğini, konuyla ilgili olarak 27 bin 920 kişinin görüşme talebinde bulunduğunu söyledi.