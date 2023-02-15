Vodafone CEO'sundan 'yine aynısı olacak' itirafı: 'Yapacak bir şey yok...'

Depremlerin ardından telekomünikasyon şirketlerinin başarısızlığı 13 milyondan fazla depremzedeyi etkiledi ve arama-kurtarma çalışmalarıyla insani yardım faaliyetlerinde aksamalara neden oldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren üç büyük GSM operatöründen Vodafone Türkiye'nin CEO’su Engin Aksoy, iletişim krizinin benzer şiddetteki bir depremin ardından tekrarlanabileceğini söyledi.

BloombergHT’de yayınlanan Yatırım Kulübü programında konuşan Aksoy, olası Marmara depreminin ardından Türkiye'yi bekleyen tabloyu “Nüfusun yoğun olduğu bir bölgede deprem olursa, baz istasyonları yine yıkılacaktır. Elektrik yine verilemeyecektir” sözleriyle anlattı.

Düzenlemelerden yakındı, 'yapacak bir şey' bulamadı

Kule tipi baz istasyonu inşa etmenin önündeki yasal engellerden yakından Aksoy, “Baz istasyonları binaların üstünde olmak zorunda. Geniş alanlar olsa, uygun alanlar olsa daha fazla kule kurulabilir. Kulelerde de bir takım regülasyonlar var. Çocuk parkı ve okul gibi alanların yakın olduğu yerlere kule kuramıyoruz” dedi.

İstasyonların inşasına yurttaşların ve yerel yönetimlerin engel olduğunu kaydeden Vodafone Türkiye CEO'su, “Kuleleri kurmak da kolay olmuyor. Halk mahallesinde kule istemiyor. Halktan dolayı yerel yönetimlerin de tepkisi var; ‘halk istemiyor, kurmayın’ diyorlar. Yani biz bugün, bir kule kurarken o kadar çok zorlanıyoruz ki…” diye ekledi.

Yıkımla sonuçlanan bir deprem karşısında alternatif iletişim yöntemi bulunmayan Aksoy, "Deprem bölgelerinde 3 bin 50 tane baz istasyonumuz var ve yarısı kule, bunların hiçbiri yıkılmadı. Baz istasyonları bina üzerinde olunca, yapacak bir şey kalmıyor” açıklamasında bulundu.