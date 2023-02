Türkiye kapitalizminin 'meşruiyeti' de yerle bir oldu: Can kaybı 100 bini aşacak mı?

Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımın boyutları her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren ortaya çıkan organizasyon sıkıntılarının, yıkımın boyutlarının katlanmasına neden olduğu görülüyor. AKP iktidarının süreci yönetemediği gözlenirken, depremin yıkıcılığının piyasa koşulları ve kâr odaklı sistemin mantığı nedeniyle arttığı artık gizlenemiyor.

Kısa süre oluşan şaşkınlıktan sonra AKP hükümeti, depremi “asrın felaketi” olarak nitelemeye başlayarak er ya da geç ortaya çıkacak yıkımın gerçek boyutlarının siyaseten üzerine çökmemesi için elinden geleni yapıyor. Meclis muhalefeti ise konuyu “liyakatsiz” kadrolara fatura ederek yıkımı arttıran piyasa koşulları, rant politikaları, kâr odaklı sistem gibi asıl başlıklardan uzaklaştırmayı tercih ediyor.

Hükümetin her felakette başvurduğu bir yaklaşımın ise can kayıplarını gizleyerek ve kayıp sayısını siyaseten kendisine en az zarar verecek biçimde duyurması olduğu görülüyor. Tüm Türkiye’nin içini acıtan can kaybı ve yıkımın gerçek boyutları konusunda hükümetin şeffaf olmaması, siyasi hesaplar dışında aynı zamanda kapitalizmin meşruiyetini korumaya yönelik bir işlev görüyor. Sermaye sınıfı ve emperyalist merkezler ise depremin yarattığı yıkımı kendi çıkarları için şimdiden bir risk ve fırsat penceresinden görmeye başladı.

Yurtdışında depremde kayıp tahminleri: ‘Ölü sayısı 100 bini bulabilir’

Alman televizyon kanalı ARD'de yayınlanan Weltspiegel programında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgede son 900 yılda görülen en şiddetli depremler olduğu ifade edilirken, depremde ölü sayısının 100 bini geçeceğinin tahmin edildiği söylendi.

Almanya ve Avustralya merkezli felaket riskleri ölçüm firması Risklayer’in geçtiğimiz gün sunduğu verilerde, depremlerdeki ölü sayısı tahmininin 52 bin 355’ini bulduğu, arama kurtarma çalışmalarındaki yeterliliğe, hava durumuna ve daha fazla bina yıkımı olasılığına bağlı olarak bu sayının 100 bini geçebileceği kaydedildi.

Alman Bild gazetesinde geçtiğimiz gün yer alan haberde de, Alman jeofizik mühendisi Andreas Schafer’in, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen deprem sonucunda tahmini ölü sayısının 67 bin olmasını beklediği aktarılmıştı.

Schafer, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanacak ölü sayısı tahminine ilişkin "Deneysel hasar modellerine dayanan hızlı tahminler yaklaşık 67 bin ölüme işaret ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler’in İnsani İlişkiler ve Acil Yardım Koordinasyon Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, önceki gün Sky News’a yaptığı açıklamada, Türkiye’deki depremlerde ölü sayısının 50 bini aşabileceğini ifade etmişti.

Ahmet Ercan: 100 bine yakın kişi daha göçük altında

Jeofizik yüksek mühendisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son yaptığı açıklamada, 90 bin ila 100 bin kişinin daha göçük altında olduğunu belirtmişti.

Kurulmasına TÜSİAD’ın öncülük ettiği ve bölgesel-sektörel sermaye örgütlerini çatısı altında bulunduran Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) de yayınladığı raporda, ölü sayısının 72 bini geçeceğinin tahmin edildiğini bildirmişti.

Sermaye işgücü derdinde

TÜRKONFED adına bir dönem TÜSİAD Genel Sekreterliği görevini de yürütmüş olan Haluk Tükel tarafından makroekonomik etki analizi hazırlanan ön değerlendirme raporunda, Kahramanmaraş depremlerinin ekonomiye etkileri 1999 Marmara depreminin etkileri modellenerek tahmin edildi. Buna göre, TÜRKONFED depremde can kaybı sayısının 72 bini geçebileceğini belirtti. Can kaybının rapora konu olan çalışmada işgünü kaybı hesabı üzerinden işgücü sayısı ile ilişkilendirildiği görüldü.

Raporda, depremin 70,8 milyar doları konut zararı, 10,4 milyar doları milli gelir kaybı ve 2,9 milyar doları işgünü kaybı olmak üzere toplam 84 milyar dolar hasara neden olmasının beklendiğinin altı çizildi.

Sermaye örgütü TÜRKONFED ön raporunda afet sonrası ekonomik toparlanma ve öneriler üzerinde de durdu. Yapılan tespitlerde, tüketicilerin konumu, değişen demografik özellikler, sigorta ödemeleri, coğrafi yer değiştirmeler ve diğer değişimler gibi faktörlerle bozulan ekonominin neden olduğu değişikliklerin ekonomik toparlanma için kullanılması gerektiği vurgulandı.

“Yeniden yapılanma patlaması” yaşanmasının olası olduğuna işaret edilen raporda, toparlanma sürecinde her sektör için hem aksaklıklar hem de fırsatlar doğacağı belirtildi. TÜRKONFED’in, deprem sonrası yeniden inşa ve ekonomik rehabilitasyon süreçlerinde piyasa ekonomisini esas alan bir ekonomik gelişme yaklaşımı geliştirilmesi gerektiğini vurgulaması dikkat çekti.