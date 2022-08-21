Vize başvurularında ret oranı arttı: 'Geri döneceğiniz şüpheli'

Türkiye vatandaşlarının 2020’de gerçekleştirdiği vize başvurularının reddedilme oranı yüzde 13,78 iken bu oran 2021’de yüzde 19’a çıktı. Vize başvurularına yapılan retlerin çoğunun ise “geri döneceğiniz şüpheli” maddesine dayandırılarak reddedildiği belirtildi.

'Sorun Bakanlığın adım atmaması'

Schengen vizesi başvurularında yaşanan gecikmeleri değerlendiren CHP Milletvekili Sibel Özdemir, şöyle konuştu:

“Vize retlerinin nedeni ülkemizin ekonomik sıkıntıları nedeniyle Avrupa’ya gitmek isteyenlerin o ülkeye yerleşeceğine yönelik kaygılar olabilir. Bu nedenle yıldırma politikası izleyerek bürokratik engeller çıkardıklarını düşünüyoruz. Bu muamele kabul edilemez. Burada sorun Dışişleri Bakanlığı’nın mağduriyeti ortadan kaldıracak adımları atmaması.”

'Maaş tutarım nedeniyle...'

Vize başvurusu reddedilen yurttaşlar Cumhuriyet’e konuştu. Avukat Yağmur Berfin Atar, Kanada vizesine başvurduğunu belirtip “Turistlik amaçla başvurduk ancak reddedildik. Ret sebebi de gidip geri dönmeme ihtimalimizin olmasıymış” diye konuştu. İngiltere’ye vize başvurusu reddedilen öğretmen G.Ö. de daha önce iki kez vize aldığını anlatıp “Maaş tutarım nedeniyle orada harcamaları karşılayamayacağımı düşünmüşler. İtibarsızlaştık, bu can sıkıcı” dedi.

Süresi dolmuş pasaportla giriş

Türkiye vatandaşları vize alamazken kimi ülkelerin vatandaşlarının ise tarihi geçmiş pasaportlarıyla dahi Türkiye’ye giriş yapabildiği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, Lüksemburg, Portekiz ve Bulgaristan vatandaşları süresi dolmuş pasaport ve kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş yapabiliyor.