Çekya'dan Ruslara vize yasağına destek

Çekya Parlamentosu'nun alt ve üst kanadının Dışişleri Komitesi başkanları olan Pavel Fischer ve Marek Zenisek ortak olarak yaptıkları açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ruslara Schengen vizesi verme yasağını desteklediklerini söylediler.

Cesky Rozhlas radyosuna konuşan komite başkanları, vize yasağının Rusya'ya karşı AB yaptırımları listesine dahil edilmesi gerektiğini savundular.

Pavel Fischer yaptığı açıklamada, "Ruslara Schengen vizesi verilmesi durdurulmalı. Ancak destek ve uluslararası koruma için AB ülkelerine başvurma hakkı, ihtiyacı olan Rus vatandaşları için saklı tutulmalıdır" dedi.

Çekya halihazırda gelecek seneye kadar insani durumlar hariç olmak üzere, Ruslara vize vermeyi durdurdu.

Rusya'ya yönelik Schengen vizesi yasağı 30-31 Ağustos tarihlerinde Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısında ele alınacak.