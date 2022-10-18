Vize almak isteyen Türk vatandaşlarına engel olan madde belli oldu

Schengen vizesi almak isteyen Türkler için başvuru yapanların çoğu 10. maddeden ret cevabı alıyor. Özellikle bu yanıtı alanların büyük çoğunluğu Almanya Başkonsolosluğu'na başvuruyor.

Ret cevabına gerekçe olarak gösterilen 10 madde ise planlanan kalışa ilişkin gerekçenin inandırıcı olmadığı ve seyahat amacının net olarak belirtilmediği anlamına geliyor.

Show Haber'in aktardığı habere göre, ancak 10. maddeden ret cevabı alanların içinde tüm belgelerini eksiksiz olarak tamamlamış; buradaki mal varlığını ve şirketlerini de dayanak olarak göstermiş kişiler de bulunuyor.

10. maddeden alınan ret yanıtının başka ülkelere başvuruları da etkilediği belirtildi.