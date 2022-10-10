Vize çilesi masaya geliyor: Schengen hamlesi

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere gitmek için aldığı Vize konusunda yaşanan sıkıntı yarın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’na geliyor. AKPM Genel Kurulu’ndan bir tavsiye kararı çıkarmak için çalışan Ankara, bundan sonraki süreçte vize kararlarının yargıya taşınmasını, vatandaşın başvurusunun reddedilmesi durumunda ödediği paranın en azından bir kısmını alabilmesini, vize sürecinin daha diyalog halinde ilerlemesini ve Schengen Bilgi Sistemi’nin tüm ülkeler için standart hale getirilmesini istiyor.

Genel Kurul’dan bir tavsiye kararının çıkmasının farkındalık oluşturacağını ifade eden AKPM Türk Grubu Başkanı Ziya Altunyaldız Hürriyet Gazetesi’ne şunları aktardı:

Yüzde 172ye çıktı

“Raporda tüm ülkelere dönük ret oranlarında ciddi bir artış var. Örneğin ülkemize dönük 2017-2018 yılındaki yüzde 4’lük oran bugün yüzde 17’ye çıktı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ifade edilen ve Avrupa Birliği’nin ana amaçlarından biri olan, ‘kişilerin serbest dolaşımı’ bir insan hakkı olarak kabul ediliyor. Burada bir insan hakkı ihlaline doğru giden önemli uygulama örnekleri var.

Net düzenlemeler olmalı

Eğer kişiye dair bir muamele söz konusuysa, bunun gerekçelerinin net bir şekilde paylaşılıyor olması lazım. Karşı tarafın bunu bilme hakkı var. Schengen Bilgi Sistemi farklı ülkelerde farklı uygulamalar olması sebebiyle vatandaşlarda bir kafa karışıklığı ve güven sorunu oluşturuyor. Bütün bunların bir hukuk sistematiği içerisinde yürümesini istiyorsak, bu sistemin revize edilmesi gerekiyor. Tüm Schengen ülkelerinde standart, yeknesak, neyi yaptığınız zaman ne ile karşılaşacağınıza dair net düzenlemelerin olması ve bunların tüm ülkelerde uygulanması gerekir. Bunu sağlamaya çalışıyoruz.

Yargı denetimine açılmalıdır

Bunun AKPM’de kabulüyle birlikte tüm ülkelere bir tavsiye kararı niteliğine dönüşmesini bekliyoruz. Tavsiye kararında yer verildiği zaman üye ülkelerin bunu mevzuatlarına eklemeleri gerekiyor. Bunun sonucunda da bu tavsiye kararlarının uygulanıp uygulanmadığına dair bir izleme komitesi kurulmasını öneriyoruz. Sonrasında, bu karar tüm ülkelerde yargı denetimine de açılmalıdır. Evrensel bir kural vardır, her türlü idari işlem yargı denetimine tabidir. Bu da bir idari işlemdir. Bu idari işlemi de yargı denetimine açmaları gerekiyor.”

Para iadesi

AKPM Türk Grubu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye’nin taleplerini anlatırken “Ayrıca vatandaşın eksik belge ve bilgileri varsa bunun için bir süre verilsin, hemen reddedilmesin istiyoruz. Vatandaş eksik belgesini tamamlayabilsin, çünkü para ödemiş. Bir iletişim içinde olunsun. Vizesi gerçekten haklı gerekçelerle reddedilmiyorsa en azından kısmi para iadelerinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

