Viyadükten düşen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde viyadükten düşen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Eyüp Taşyuran'ın (35) kullandığı 35 AAD 871 plakalı beton mikseri, İzmir-Karşıyaka Çevreyolu Ege Üniversitesi katılım viyadüğünde bariyerleri aşarak zemine düştü.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler beton mikserinden dışarıya savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Taşyuran'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beton mikseri iş makineleri aracılığıyla kaldırıldı. (AA)