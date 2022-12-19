Fabrikada hidrojen tankı patladı, 2 işçi ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demir çelik fabrikasındaki hidrojen tankında temizlik esnasında meydana gelen patlamada 2 işçi ağır yaralandı.
Hamzafakıhlı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasındaki hidrojen tankında temizlik yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada işçilerden Ercan Y. ve Mesut A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)