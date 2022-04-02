Vishegirskaya'dan fotoğrafa ilişkin ilk açıklama: İstemememe rağmen çekmeye devam ettiler

Mariupol’deki doğum hastanesinin bombalandığı iddiası sonrası kucağında bebeğiyle çekilen fotoğraflarla gündem olan Marianna Vishegirskaya, Associated Press fotoğrafçılarının zorla fotoğrafını çektiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Vishegirskaya, Rusya’ya tahliye edildi.

Vishegirskaya, hastaneye yönelik Rus ordusunun hava saldırısı olmadığını dile getirdi.

Fotoğrafçıların patlamadan önce orada olduğunu belirten Vishegirskaya, yapmamalarını istedikten sonra bile onu çekmeye devam ettiklerini belirtti.