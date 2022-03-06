Visa ve Mastercard, Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ile Mastercard, Rusya'da operasyonlarını durdurma kararı alan şirketler arasına katıldı.

Mastercard, Rus bankalar tarafından verilen kartların artık altyapıları tarafından desteklenmeyeceğini ve Rusya dışında verilen kartların da Rusya'da geçerli olmayacağını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamadaysa, ülkede Visa ve Mastercard ile yapılan işlemlerin Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği ve yaptırımlardan etkilenmediği belirtildi. Açıklamada, Visa ve Mastercard kartlarının son kullanma tarihlerine kadar Rusya'da normal bir şekilde çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Visa ile Mastercard ile yurt dışına yönelik para transferlerinin ise artık yapılamayacağı belirtildi.