Vinçten kopan çelik profil işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının inşaat alanında meydana geldi. Panel inşaatı sırasında vincin taşıdığı çelik profiller koparak Kemal Çelebi ile Enes Tutar'ın üzerine düştü. Çelebi olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Enes Tutar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Hayatını kaybeden Kemal Çelebi'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, adli tıpta yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenilirken, ağır yaralanan Enes Tutar'ın durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.