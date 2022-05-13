2022'nin ilk dört ayında en az 479 iş cinayeti!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2022 yılının ilk dört ayını kapsayan iş cinayeti raporunu yayımladı.

Haber Merkezi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 2022 yılının ilk dört ayını kapsayan iş cinayeti raporuna göre, 479 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Gerçekleşen iş cinayetlerinden yüzde 20'si trafik-servis kazası, yüzde 19'u ezilme-göçük, yüzde 14'ü ise düşmeden kaynaklı olarak gerçekleşti.

2022 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinin 83'ü inşaat/yol işkolunda, 61'i taşımacılık işkolunda, 57'si tarım/orman işkolunda, 36'sı ticaret/büro işkolunda, 35'i ise metal işkolunda gerçekleşti.

İş cinayeti raporu

Haber

Sınıfa saldırı sürüyor: İşçi sınıfı 12 Eylül'den beri hangi hakları kaybetti?