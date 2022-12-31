Vinç faciasından yaralı kurtulan işçi anlattı: 'Yukarıdan geceleri moloz, pislik düşüyordu'

İzmir'in Bornova ilçesinde Viven Tower inşaatında bir kule vincin devrilmesi sonucunda 2'si vinç operatörü 6 işçi yaşamını yitirdi. Yaralıların tedavisi sürerken vinç faciasından yaralı kurtulan işçilerden Mücahit Çiftçi olay anını anlattı.

Konteynerden yaralı kurtulan Mücahit Çiftçi, "Her gün zaten moloz düşüyordu. Bu nedenle önemsemedik fazla. Bu durumu binlerce kez şirkete söylemiştik. İlgilenmediler. Başımıza sadece bir çatı yaptılar. Bunun bizi koruyacağı söylendi. Sonra birdenbire betonlar üzerimize döküldü. Yaralandım. Eniştem Fesih Çiftçi ise öldü. Birçok iş arkadaşımız vefat etti. Mağduruz. Bu bir iş kazası değil cinayettir" dedi.

Vinç 4 ay önce yerleştirilmiş

Adli Tıp Kurumu önüne gelen Mücahit Çiftçi, Ağrı'da yaşadığını, çalışmak için İzmir'e geldiğini söyledi. 2 çocuk babası Çiftçi, inşaatta boya işinde çalıştığını, kaldıkları konteynerlerin 4 ay önce vincin yanına yerleştirildiğini ifade etti.

Konteynerlerin kurulduğu alanın tehlikeli olduğunu söylediklerini savunan Çiftçi, "Bir şey olmaz, önlemimizi alacağız, taşıyacağız dediler. Bizi geçiştirdiler. Konteyneri koyduktan sonra üzerine sac koydular. Yukarıdan geceleri moloz, pislik düşüyordu" dedi.

'Olay mesai bitiminden sonra oldu'

Çiftçi, olayın mesai bitiminden sonra olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"İşten çıktık yemekhanede yemeğimizi yedik. 17.20 civarı koğuşa döndük. 4 kişi yukarıda 3 kişi aşağıda kalıyordu. Koğuşa girdik biraz sohbet ettik sonra yataklarımıza geçtik. Bir gürültü geldi, biz öncekiler gibi düşünüp 'bakmaya gerek yok' dedik. Umursamadım. 2 dakika sonra sert bir düşüş oldu. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Eniştem Feshi Çiftçi hayatını kaybetti. Altta da 3 kişi vardı. 1 kişi sağ çıktı, 2 kişi vefat etti."

Vinç firmasının sahibi de gözaltına alındı

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi ve İş Güvenliği Sorumlusu Fikret Kamil Aydın olduğu açıklandı. Hakkında "yakalama kararı" çıkartılan vinç firması sahibi İ.K.'nin da İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi.

Kazanın meydana geldiği inşaattaki vincin söküm çalışmalarına da başlandı.

Olay yerine getirilen iki vinçin kullanıldığı söküm çalışmasında yıkılma riski nedeniyle Otogar Kavşağı ile Abdi İpekçi Kavşağı arasındaki yol, trafiğe kapatıldı. (AA)