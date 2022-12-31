İzmir'deki iş cinayetinin ardından: 'Bunun sorumlusu 3 kişi olamaz'

İzmir'in Bornova ilçesinde Viven Tower inşaatında bir kule vincin devrilmesi sonucunda 2'si vinç operatörü 6 işçi yaşamını yitirdi. Yaralıların tedavisiyse sürüyor.

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmüştü.

Yatakhanelerin taşınma talebi reddedilmiş, tutanaklar görmezden gelinmiş!

İş cinayetinin ardından olay yerine ulaşan Patronların Ensesindeyiz Ağı, olaydaki ihmalleri gözler önüne serdi ve kule vincin alt tarafında olan yatakhanelerin taşınma taleplerinin patronlar tarafından reddedildiğini duyurdu.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda kule vincin güvenilir olmadığına ilişkin 10'a yakın sayıda tutanak tutulduğu ancak Viven İnşaat'ın patronlarının dikkate almadığı da öğrenildi.

Şirketin ve sahiplerinin geçmişi

İzmirli inşaat şirketi Viven İnşaat Sabah gazetesinin 14 Temmuz 2020 tarihli haberine göre Evak İnşaat ve Emiroğlu Group ortaklığı ile kuruluyor. İş cinayetinin meydana geldiği Viven Tower da, aynı habere göre, Viven İnşaat Yönetim Kurulu Üyeleri Emrullah Yolçi ve Alim Emiroğlu tarafından hayata geçiriliyor ve ortaklığın "ilk projesi" oluyor. Toplam 241 daire bulunan kuledeki konut satışları henüz inşaat bitirilmeden tamamlanıyor. Şirketin Manisa Salihli, İzmir Çeşme gibi başka yerlerde de inşaat projeleri bulunuyor.

Sosyal medya hesabında Acun Ilıcalı, Mesut Özil gibi çok sayıda ünlüyle fotoğrafları bulunan "Viven İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı" Alim Emiroğlu, Denizlispor, Kuşadasıspor, Çine Madranspor gibi takımlarda oynadıktan sonra Bornova Viven, Kuşadasıspor ekiplerinin başkanlığını yapıyor. Kuşadasıspor'da başkanlığını sürdüren Alimoğlu, geçtiğimiz günlerde "3.ligde yılın kulüp başkanı" seçiliyor.

Diğer yönetim kurulu üyesi Emrullah Yolçi'nin ismi ise 2013 yılında basına yansıyan bir haberle gündeme geliyor. DHA'nın haberine göre motosikletli yunus ekibi şüphelendikleri Emrullah Yolçi'nin kullandığı otomobili durdurmak istiyor. 'Dur' ihtarına uymayan Yolçi (24) ve arkadaşı otomobille kaçmaya başlıyor. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç durdurulup 2 şüpheli yakalanıyor.

Kovalamaca esnasında araçtan bir şey atıldığını gören ekiplerin yolda yaptığı aramada 1 tabanca bulunuyor. Otomobilde yapılan kontrolde ise 1 tabanca daha bulunuyor. Gözaltına alınan Yolçi'nin arkadaşının üzerinden sahte kimlik çıkıyor. Efeler Polis Merkezi'ne götürülen iki kişi habere göre bir polisi ölümle tehdit ediyor. Tehdit edilen polis, şüphelilerden şikayetçi oluyor. Yapılan soruşturmada Yolçi'nin arkadaşının 'ruhsatsız silah bulundurma' ve 'yaralama suçları'ndan arandığı ortaya çıkıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılıyor ancak soruşturmanın sonucuna internet üzerinden ulaşmak mümkün değil.

'Kule vincin altında yaşam alanı olmamalıydı'

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, cenazelerin teşhisi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen aileler ve avukatları gazetecilere açıklama yaptı.

Olayda hayatını kaybeden Fesih Çiftçi'nin avukatı Mehmet Harun Elçi, olayın "iş kazası" olarak lanse edilmeye çalışıldığını ancak işverenin kusuru ve ihmali neticesinde gerçekleştiğini söyledi. Şantiyede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirten Elçi, kule vincin altında yaşam alanı olmaması gerektiğini söyledi.

'Bunun sorumlusu 3 kişi olamaz'

Kazada hayatını kaybettiği belirtilen ancak kimlik teşhisi beklenen Eraslan Akkaya'nın yakını Meral Kılıç da "2 çocuğu yetim kaldı. Çocuklarının birisi ortaokula birisi kreşe gidiyor. Bu olayın sorumluları kim? Bunun sorumlusu 3 kişi olamaz. Arkada kalan çocukların bir geleceği yok. Böyle ölüm olmaz" diye konuştu.

Olayda hayatını kaybeden Yıldırım Sarı'nın kuzeni Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı, olay sırasında da kuzeniyle aynı konteynerde bulunduğu, vinç parçalarının Yıldırım Sarı'nın bulunduğu kısma düştüğü, Kenan Sarı'nın ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

İş cinayetinde ölen 5 işçinin kimliği de tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi, Baykal Gürbüz, Ali Şükrü Duru ve Aslan Akkaya olduğu ifade edildi.

Şirket sahibi Yolçi de gözaltında

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi ve İş Güvenliği Sorumlusu Fikret Kamil Aydın olduğu açıklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirilmişti.

Vinç sökülüyor

Kazanın meydana geldiği inşaattaki vincin söküm çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Olay yerine getirilen iki vincin kullanıldığı söküm çalışmasında yıkılma riski nedeniyle Otogar Kavşağı ile Abdi İpekçi Kavşağı arasındaki yol trafiğe kapatıldı.

'Lüks rezidanslar işçilerin ölüm sahası'

Patronların Ensesindeyiz Kule Vinç İşçileri Dayanışma Ağı ise iş cinayetine ilişkin dün bir açıklama yapmıştı. "Sürecin takipçisi olacağımızı ve Viven İnşaat patronlarından hesap soracağımızı ilan ediyoruz" denilen açıklamada şunlara yer verilmişti:

"Artık Yeter!

Bizler, hiçbir zaman oturamayacağımız lüks konutların şantiyelerinde uzun saatler altında çalışıyoruz. Bazen bir havalimanı şantiyesinde pislik içindeki yatakhanelerde yatıyoruz. Bazı arkadaşlarımız ise sigortasız olarak çalıştırılıyorlar. Lüks rezidanslar, biz işçilerin ölüm sahası oluyor.

Neden mi?

Patronların kâr hırsları için!

Bize verdikleri üç kuruş maaşa göz diken, iş güvenliğini sağlamadan bizi çalışmaya mecbur eden, masraflarımızı düşürmek için bizlere kurtlu yemekler yedirenler onlar!

Patronlara bir çift sözümüz var. Sanmayın ki sesimizi çıkaramayız, bizler yan yana geliyoruz. Ölen ve yaralanan tüm arkadaşlarımızın hesabını soracağız!"