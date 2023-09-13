Vietnam'ın başkentinde bir apartmanda çıkan yangında 56'dan fazla kişi öldü

Vietnam'da devlete ait "Vietnam News" internet sitesinde yer alan habere göre, başkent Hanoi'de yetkililer, dün yerel saatle 23.22 civarında dokuz katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktığına dair ihbar aldı.

Apartmandan 70 kişi tahliye edildiği, 37 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı apartmanda hayatını kaybeden 56'dan fazla kişiden 39'unun kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan polisin, binanın sahibini, yangın güvenlik kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturmak amacıyla gözaltına aldığı bildirildi. (AA)