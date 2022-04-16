Vietnam menşeli otomotiv firması ABD'de fabrika açmaya hazırlanıyor

Vietnamlı menşeli otomotiv firması VinFast dün yaptığı açıklamada, ABD'de açacağı ilk fabrika için 4 milyar dolar harcamayı planladığını ve bunun için ABD menkul kıymet düzenleyici kurumlarına halka arz başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Konuya ilişkin Reuters'a konuşan bir kaynak, VinFast'ın muhtemelen bu adımla yaklaşık 2 milyar dolar toplamaya çalışacağını söyledi. Adı belirtilmeyen kaynak, bu işlemin birkaç ay sürebileceğini kaydetti.

2019'da Vietnam'ın ilk tam teşekküllü yerli otomobil üreticisi haline gelen VinFast, elektrikli otomobil üretimi yapıyor.

Vietnam'ın en büyük holdingi Vingroup JSC'e ait olan Vinfast, halka arz boyutunu ve fiyat aralığını belirlemediğini söyledi. Şirketin CEO'su Le Thi Thu Thuy, şirketin yeni VF8 pille çalışan SUV'lerini sergilemek için düzenlenen etkinliği sırasında gazetecilere verdiği demeçte, hâlâ seçenekleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Yetkili, halka arzın bu yılın ikinci yarısında ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kurulması planlanan bir tesisi finanse etmek için bir seçenek olarak tasarlandığını söyledi.