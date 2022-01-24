VİDEO | Turkish Cargo'ya ait tesisin çökmesiyle ilgili yeni görüntüler

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir” dedi. Üstün göçük altında hiçbir çalışanın kalmadığını da duyurdu.

Çökmeyle ilgili yeni görüntüler paylaşıldı.