VİDEO | Slovak parlamentosunda 'Ukrayna bayrağı' kavgası

Bratislava'da ABD'yle imzalanan askeri anlaşmanın onaylanması oturumu gergin geçerken milletvekilleri birbirlerine tokat atıp su fırlattı.

Slovakya hükümetinin ABD'yle imzaladığı savunma anlaşması Salı günü ülkenin parlamentosu Narodna Rada'ya (Millet Meclisi) sunulurken aynı esnada binlerce kişi Bratislava'da parlamentonun önünde protesto gösterisi düzenledi. ABD'yle yapılan askeri anlaşma ülkede büyük tepki toplamış durumda.

'Savunma İşbirliği Anlaşması', Slovak hükümeti tarafından onaylandı ancak yine de parlamentonun anlaşmayı oylaması gerekiyor. Görüşmeler sırasında anlaşmaya karşı çıkan neo-nazi Slovakya Millet Partisi'nden (LSNS) iki milletvekiliyle anlaşmayı destekleyen sağcı Özgürlük ve Dayanışma (SaS) milletvekilleri arasında gergin dakikalar yaşandı.

Parlamento kürsüsünde Slovakya bayrağı açan LSNS milletvekillerinin önünü iki SaS milletvekilli Ukrayna bayrağı açarak kapatmaya çalışırken bu sırada tokat ve pet şişe atıldı.

Öte yandan LSNS milletvekilleri SaS milletvekillerinin elinden Ukrayna bayrağını çekerken bir SaS parlamenteri, bayrağı "çaldığı" için meslektaşları hakkında polise suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Ukrayna'nın Bratislava Büyükelçiliği ülkenin bayrağına yapılan muameleyi protesto etti.

Aynı esnada binlerce kişi "ABD Ordusunu Durdurun" ve "Yankee Go Home" yazılı pankartlar ve Slovakya bayraklarıyla Narodna Rada'nın dışında toplandı. Polis, bazı göstericilerin binaya girmesini engellediklerini söyledi.

Tartışma konusu anlaşma ABD'nin önümüzdeki 10 yıl içinde Bratislava yakınlarındaki Malacky-Kuchyna ve Slovakya'nın merkezindeki Sliac olmak üzere iki hava üssünü kullanmasına izin verecek ve Slovakya'ya bunları modernize etmesi için 100 milyon dolar verecek.

Anlaşma, ABD'nin ülkeye nükleer silah konuşlandırmasına ve gelecek vadede Slovakya'ya kalıcı olarak asker yerleştirmesine olanak sağlayamanın önünü açacağı yönünde eleştiriliyor.

ABD büyükelçiliği ve SaS'ın da parçası olduğu koalisyon hükümeti, anlaşmanın Slovakya'nın "güvenliğini artıracağı" ve diğer 23 NATO üyesinin de benzer anlaşmaları imzalamış olduğunu savunuyor.

Doğu Avrupa'daki karşı devrimlerin ardından 1993 yılında Çekoslovakya'nın bölünmesi sonucu ortaya çıkan 'Slovakya' 2004 yılında hem NATO'ya hem de AB'ye üye olmuştu.