VİDEO | Patron işçiyi 'araba kirlenmesin' diye bagajda taşıdı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde inşaat firması sahibi olduğu belirtilen bir kişi, 'ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü' işçiyi koltuk yerine bagajda taşıdı.

Tepki çeken olay yurttaşlar tarafından kaydedilirken iddiaya göre inşaatta çalışan işçiye çalışırken giymek üzere ayakkabı alındı ancak numarası küçük geldi. Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi.

Patronun işçiyi bagaj içinde taşıdığı ortaya çıkarken bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir yurttaşın yardımıyla kapatıldı.

Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Patronsa işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.