VİDEO | İşte TKP'nin Çözümü: Sağlık

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ülkenin tüm kriz konusu başlıklarına dair çözüm önerilerini açıklamayı sürdürüyor.

TKP, son olarak AKP iktidarının elinde çürüyen sağlık sistemine ilişkin çözüm önerilerini içeren bir video paylaştı.

Videonun tanıtım yazısında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin tüm sağlık göstergeleri derin sınıfsal eşitsizliği ve çelişkileri gözler önüne sermektedir. Geliri en yüksek kesim oldukça 'iyi' sağlık göstergelerine sahipken, kalp damar hastalıkları, kanser, psikiyatrik sorunlar geniş emekçi yığınlarının yaşamının ayrılmaz bir parçasına dönüşmüştür. Bebek ölüm hızı, doğumda beklenen ömür gibi temel sağlık göstergelerinde de emekçi sınıflar açık ara geridedir. Uzun yıllar bölgeler ve kent-kır arasında kendini gösteren sağlıktaki eşitsizlik artık kentler içinde, mahallelere göre kendini göstermektedir. Bu eşitsizlikten toplumsal dokumuz bir bütün olarak etkilenmektedir.

Günümüzde Türkiye’de sağlık hizmetleri her yönüyle tipik bir kapitalist ülke görünümündedir: Kişi başı sağlık harcaması ekonomik dalgalanmalara rağmen sürekli artmakta ve bu artışın toplamından özel sektör faydalanmaktadır.

Sosyalist iktidarımızda öncelikle piyasayı oluşturan özel hastane zincirlerini, sağlık tekellerini, özel hekimliği, devlet hastanelerinden döner sermayeyi kaldıracağız. Bütün hastaneler, poliklinikler, ilaç fabrikaları, sağlık teknolojisi üreten firmalar devletleştirilecek."