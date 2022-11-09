VİDEO | İşte TKP'nin Çözümü: Eğitim

Türkiye Komünist Partisi, ülkenin tüm kriz konusu başlıklarına dair çözüm önerilerini açıklamayı sürdürüyor.
TKP'nin açıkladığı çözüm belgesinden başlıklar şöyle:
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Eğitim her aşamada parasız olacaktır. Okul öncesi eğitim, ilk ve ortaöğretim zorunludur.
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Zorunlu eğitim kapsamındaki tüm okullarda çocuklara ücretsiz yemek ve barınma olanağı sunulacaktır.
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KYK kredi borçları faizleriyle birlikte silinecektir.
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Hangi ad altında ya da gerekçeyle olursa olsun 18 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasaktır.
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Ortaöğretim düzeyindeki tüm mesleki eğitim kurumları genel orta-öğretim kurumlarına dönüştürülecek, mesleki eğitim yüksekokul ve üniversite düzeyinde olacaktır.
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Okur yazarlık programları yetişkinlerin yaşamlarına uygun planlamalar çerçevesinde hızlı bir seferberlik halinde tüm ülkede yaygınlaşacaktır.
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Bütün okullar etkili merkezi bir planlamayla, hem fiziksel hem kalifiye insan gücü anlamında en kısa zamanda nitelikli kurumlar haline getirilecektir.
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Eğitim programları bilimsel eğitimin esasları doğrultusunda gözden geçirilecek; gerici, cinsiyetçi, ırkçı öğelerden tamamen arındırılacaktır.
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Ülkemizde yaygın olarak kullanılan anadiller çerçevesinde talep eden yurttaşlara kendi anadillerinde eğitim olanağı sunulacaktır.
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Tüm özel okullar ve özel eğitim kurumları devletleştirilecektir. Öğrenci ve velilerin sırtında kambura dönüşen özel ders, dershane gibi uygulamalara son verilecektir.
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Dini referanslar eğitim sisteminden tamamiyle çıkarılacak, eğitimin amacı bilimsel, laik ve evrensel değerlerle donatılmış özgür yurttaşlar yetiştirmek olacaktır.
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İmam hatip okullarının tümü ve sıbyan mektepleri kapatılacak, her çocuk nitelikli okul öncesi eğitim hakkına sahip olacaktır.
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Öğretmenlik hakkı elde etmiş bütün mezunlar hızlı bir planlamayla ihtiyaç doğrultusunda atanacak, sonraki yıllarda Eğitim Fakültesi kontenjanları da bu ihtiyaç doğrultusunda belirlenecektir.
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Öğretmen istihdamında sözleşmeli, ücretli, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik gibi, öğretmenliği rekabetçi bir yapıya sokan ve meslek barışını bozan uygulamalara son verilecektir.
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Bütün öğretmenler insanca yaşanacak ücretler ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çeşitli teşvikler kapsamında kadrolu ve güvenceli olarak istihdam edilecektir.
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Öğrenciler bilişsel, duyuşsal ve devinimsel gelişim özelliklerine göre bir üst öğretim kurumuna yönlendirilecektir.
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YÖK kaldırılacak; yerine yükseköğretim kurumları arasında bir eşgüdüm ve planlı bir politika oluşturmak üzere bir kurul kurulacaktır.
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Eğitimin bütün bileşenleri için ayrı ve birleşik düzeylerde örgütlülük bir hak ve sorumluluk olacak, ifade özgürlüğü anayasal güvence altına alınacaktır.
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Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu dikkate alınarak yurttaşların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri için farklı alanlarda öğrenme olanaklarının yaşam boyu sunulması güvence altına alınacaktır.
İşte çözüm videosu: