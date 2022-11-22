VİDEO | İşte TKP’nin Çözümü: Kadın

Türkiye Komünist Partisi, çözüm belgelerini yayımlamaya devam ediyor.

TKP'nin açıkladığı son çözüm belgesi kadınlara ilişkin oldu.

İşte TKP'nin açıkladığı çözüm belgesi:

Şiddet, sömürü, işsizlik, güvencesizlik, ayrımcılık, baskı… Bu düzende kadınların yaşadığı sorunlardan yalnızca bir kaçı.

AKP’li yıllarda siyasal rejim ve toplumsal yapı dinselleştirildikçe kadına yönelik şiddet arttı, kadın cinayetleri ülkenin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Hukuk ve eğitim alanındaki gerici uygulamalar, siyasetten medyaya kadına yönelik ayrımcı söylemlerin kullanılması, “kadının yeri evidir, en önemli işi anneliktir” gibi çağdışı kabullerin sıkça dile getirilmesi kadının üzerindeki baskıyı artırdı. Buna bağlı olarak okuldan kopan, çocuk yaşta evliliklere ve anne olmaya zorlanan kız çocuklarının sayısı da arttı. Evde, işte, okulda kadınların yaşadıkları hak gaspları çeşitlenerek arttı. İş yerinde kreş hakkı, emzirme hakkı, doğum kontrol ürünlerine ve kürtaja erişim hakkı yasalarda varlığını korusa da fiilen bir hak olmaktan çıktı.

Buna işyerlerinde kadın emeğinin değersizleşmesi eşlik etti. Giderek derinleşen yoksulluk, kadınların güvencesiz, kuralsız çalışma rejimlerine razı olmalarını kolaylaştırdı, kadın emek gücü patronlar için kâr oranlarını artırmanın önemli bir aracı haline geldi. Çalışma süreleri uzadı, ücretler düştü ve işsizlik tehdidi özellikle kadın işçiler için adeta bir sopa olarak kullanılır hale geldi.

Kısaca yirmi yıllık AKP iktidarında cumhuriyetin ve laikliğin tasfiyesi ile paralel yürüyen sürecin en çok etkileneni kadınlar oldu. Ancak kadınlar kendilerini hedef alan tüm bu politikalara ve dayatılan yaşam tarzına boyun eğmedi, pek çok başlıkta ülkenin siyasetini belirleyebilecek eylemlere imza atrılar.

Cumhuriyet’in yüzüncü yılına yaklaşırken eşit, özgür, bağımsız ve laik bir ülkenin kuruluşunda kadınların en önemli toplumsal dinamiklerden biri olacağından emin olan Türkiye Komünist Partisi, ​​iktidara geldiğinde kadının kurtuluşu için işe şu adımları atmakla başlayacaktır: