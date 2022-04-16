VİDEO | Fidel o tarihi konuşmayı 61 yıl önce bugün yaptı

1 Ocak 1959’da Fidel önderliğindeki 26 Temmuz Hareketi’nin öncülüğünde devrimini gerçekleştiren Küba Halkı, devrimin daha ilk anlarından itibaren yanı başındaki ABD emperyalizminin türlü saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılar hiç hız kaybetmeden günümüzde de devam etmekte. Ancak Küba Halkı, yurtseverliği ve örgütlülüğü sayesinde ABD’nin 60 yıldan fazla süredir devam eden devrimi boğma çabalarını boşa çıkartmaya devam ediyor.

Devrimin zafere ulaşmasından hemen sonra ABD, Küba’ya olan düşmanca tutumunun ilk örneklerini sergilemeye başlamıştır. Küba’dan şeker alımını durdurmuş, dünyadaki tüm ABD menşeili şirketlerin Küba’ya yedek parça teminini yasaklamış, ardından da gıda ve ilaç satışlarını iptal etmişti.

Küba ise yanıtını hiç geciktirmemiş ve ülkedeki ABD şirketlerini kamulaştırmaya başlamıştır. İlk etapta çok sayıda şeker fabrikası, petrol rafinerisi, elektrik şirketi ve bankaya el konmuştu.

ABD’li şirketlerin kamulaştırılmasının ardından 15 Nisan 1961 günü sabah saatlerinde, Küba’ya aitmişçesine kamufle edilen savaş uçakları Havana ve Santiago de Cuba’daki askeri havalimanlarını bombaladı ve pek çok Kübalı hayatını kaybetti.

16 Nisan 1961’de saldırıda hayatını kaybedenler için bir cenaze töreni ve protesto yürüyüşü düzenlendi. Cenaze töreni ve yürüyüşün ardından Fidel, tarihe geçen bir konuşma yaparak Küba Devrimi’nin sosyalist karakterini ilan etti. Bu konuşmanın üzerinden çok geçmeden 17 Nisan 1961’de ABD, paralı askerleri aracılığıyla Domuzlar Körfezi’ne çıkarma düzenledi. Çok kısa bir sürede Giron Sahili’nde püskürtüldüler. 19 Nisan 1961’de Küba Halkı Giron Zaferi’ni ilan etti. Bu zaferin ardından kalan diğer şirketler de Küba Halkı tarafından kamulaştırıldı.

16 Nisan 1961 günü, hava saldırısında hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen törenin ardından Fidel, Havana’daki Colón Mezarlığı’nın karşısında 23. ve 12. caddelerin kesişiminde, dünyanın tüm halkları için umut olacak olan tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Küba Devrimi’nin sosyalist bir karakterde olacağı ilan edildi. Tüm Kübalılar, emperyalizmin alçakça saldırılarına karşı, devrimin saflarına davet edildi. Bu tarihi konuşmadan bazı bölümleri Fidel’e ait ses kayıtlarını da içeren bir videoyla birlikte sizlerle paylaşmak istiyoruz:

“Emperyalistler bizi affedemiyorlar, çünkü biz buradayız, emperyalistler bizi affedemiyorlar çünkü burada onur var, burada dürüstlük var, cesaret var, ideolojik sağlamlık var, Küba Halkının fedakarlığı ve devrimci ruhu var. Emperyalistler bu yüzden bizi affedemiyorlar. Çünkü ABD’nin burnunun dibinde bir sosyalist devrim yaptık.”

“Sosyalist devrimimizi bu tüfeklerle koruyacağız.” “… Bu devrimi paralı askerlerle değil, biz bu devrimi halkın kadınları ve erkekleriyle savunacağız.” “… Yoldaşlar, son haftalarda yaşanan gelişmelerin ve son olarak dün karşıdevrimci paralı askerlerin yaptığı korkakça saldırının ardından ülkemizi savunmak için alarm durumuna geçilmiş olup, tüm birlikler bağlı oldukları taburun karargahında mevzilenmelidir. Milis karargahlarına gidelim. Taburlarımızı oluşturalım. Düşmanın karşısına ulusal marşımızla çıkmaya hazırlanalım! Ulusal marşımızda haykırıldığı gibi: Vatan için ölmek, yaşamaktır. Bu inançla, şimdi cepheye koşma vaktidir. Zincirlere vurulu yaşamak, aşağılanma ve utanç içinde yaşamaktır.”

“Bu, sıradan insanların sıradan insanlarla birlikte sıradan insanlar için yaptığı ve uğruna hayatlarımızı vereceğimiz sosyalist ve demokratik bir devrimdir.”