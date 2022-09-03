VİDEO | Erdoğan'a '2023'ün gazetesi' hediye edildi

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Haziran 2023 Pazartesi tarihli" bir gazete hediye edildi. 2023'te yapılacak seçimin ertesi gününe ithafen hazırlandığı belirtilen gazetenin manşetinde "Büyük Türkiye Kazandı" ifadesi yer aldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partinin İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "2. Yüzyıl Gazetesi" adlı gazeteyi Erdoğan'a verdi.

Gazetede, "Büyük Türkiye Kazandı" manşetinin yanı sıra "Erdoğan'ın 16. Galibiyeti, Zafer İlk Turda Geldi", "Ayasofya Cami'nde şükür namazı" ve "6'lı masa paramparça" başlıklı "haberler" yer aldı.

Öte yandan gazetede Erdoğan'ın yerine yazılmış "Hep Birlikte Türkiye'yiz" adlı bir balkon konuşmasına da geniş şekilde yer verildi.