Son anket: Erdoğan'a destek ve Peker'in açıklamaları soruldu

BUPAR Araştırma'nın 27-28 Ağustos tarihlerinde İstanbul, Ankara, Kocaeli, Aydın, Konya, Kayseri, Malatya ve Edirne’de 1500 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankete katılanlara ilk olarak, “Sanatçı, oyuncu, yazar ve aydınlara karşı iktidar temsilcileri veya onlara yakın siyasetçilerin sert söylemlerini duyduğunuz mu?” sorusu soruldu.

Yüzde 72, konuya hâkim olduğunu söyledi. “İktidarın bu söylemlerini destekliyor musunuz?” sorusuna da katılımcıların yüzde 60,2’si “Hayır” yanıtını verirken, 39,8’i “Evet” dedi.

“Sedat Peker’in iddialarına inanıyor musunuz?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 58,9’u “Evet”, yüzde 26.4’ü “Hayır” dedi, 14,7’si ise cevap vermekten kaçındı.

“Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili savcıların harekete geçmemesinin sebebi sizce iktidar korkusu mu?” sorusuna da yurttaşların yüzde 57,6’sı “Evet” yanıtını verirken yüzde 26,1’i “Hayır” dedi, yüzde 16,3’ü de soruya yanıt vermek istemedi.

“Sedat Peker’in deşifre ettiği isimleri AKP iktidarı mı koruyor?” sorusuna yüzde 57,2’lik bir kesim “Evet” derken, yüzde 27.5’i “Hayır” yanıtını verdi. Cevap vermek istemeyenlerin oranı yüzde 15,3 oldu.

“Türkiye’de herkes düşündüğünü söylemekte özgür müdür?” sorusuna yüzde 61,5 oranında “Hayır” yanıtı verilirken, “Evet” oranı yüzde 26,8, cevap vermek istemeyenlerin oranı da yüzde 11,7 oldu.

“Cumhur İttifakı’nın toplumu kutuplaştırıcı söylemlerde bulunması ekonomik krizin üzerini örtebilir mi?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 53.1’i “Hayır” derken, yüzde 31,6’sı “Evet” dedi. Yüzde 15.3 oranlık kesim soruya yanıt vermedi. “Ülke iyi yönetiliyor mu?” sorusuna da yüzde 55,2’lik bir kesim “Hayır” cevabı verirken, “Evet” diyenlerin oranı yüzde 31,1’de kaldı.