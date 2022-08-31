AKP kendi hazırladığı anketi açıkladı

AKP AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber'de katıldığı programda yaptırdıkları seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Yaptırdıkları son anketlerde AK Parti'nin birinci sırada olduğunu söyleyen Şen, "Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsur buluyor, bir tanesi 37, diğeri de 37 küsur buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi.

"Alınan tedbirlerle enflasyonun düşmesi ve fiyat istikrarı sağlanması halinde oy oranlarında yükseliş olacağını" savunan Şen, "Cumhur İttifakı oylarını biraz daha yükseltecek. Ben ayrıca bir şey daha yaptırıyorum. Sadece ekonomik verileri kullanarak, vatandaşa siyasete bir şey sormuyorum. Ekonometrik verilerle bir analiz yaptırıyorum. Siyasi soru yok. Yeni bir modelleme bu ve hiçbir yerde yok. İlginç bir şekilde seçim sonuçlarını olduğu gibi veriyor. O da aralık ayını gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri anketinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci sırada çıktığını belirten Şen, "Birinci sırada Erdoğan çıkıyor, 45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2-2,5 kat fark atıyor. Sonrasında başka isimler çıkıyor. Altılı masadaki genel başkanların da oyları çıkıyor, küçük küçük yüzde 1-2" ifadelerini kullandı.