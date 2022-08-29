CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya üzerinden yapılan son ankette birinci parti çıktıklarını iddia etti.
Özkoç paylaşımında "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
CHP Grup Başkanvekili anket sonucu açıkladı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir' iddiasında bulundu.
Haber Merkezi
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya üzerinden yapılan son ankette birinci parti çıktıklarını iddia etti.
Özkoç paylaşımında "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.