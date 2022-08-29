CHP Grup Başkanvekili anket sonucu açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir' iddiasında bulundu.

Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya üzerinden yapılan son ankette birinci parti çıktıklarını iddia etti.

Özkoç paylaşımında "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.

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