VİDEO | Erdoğan şimdi de deprem için 'kader planı' dedi

10 ili vuran depremlerin 3. gününde merkez üssü olan Kahramanmaraş'a giden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD tarafından kurulan çadır kentteki yurttaşları ziyaret etti.

Pazarcık ilçesinde kendisiyle konuşan bir depremzedeye, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler" dedi.

Maden faciası için de 'kader planı' demişti

Erdoğan daha önce de 2014 yılında Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasını "fıtrat", 2022'de Amasra'da 42 madencinin hayatını kaybettiği patlamayı da "kader planı" olarak tanımlamıştı.