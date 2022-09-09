Video büyük tepki çekmişti: Mesut Can Eray hakkında yeni gelişme

Viyana'da YouTube videoları çektiği belirtilen Mesut Can Eray'ın yaptığı sokak röportajında bir kadına giyiminden dolayı hakaret etmesi gündem olmuştu.

Viyana'da yoldan çevirdiği bir kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım. Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz" demişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gelen tepkiler sonrası Viyana Polis Departmanı'na ait resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi" denildi.