Victoria Nuland Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland 2-9 Nisan tarihleri arasında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir dizi ülkeyi ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

VOA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Nuland’ın, “İkili ilişkileri güçlendirmek, Ukrayna için ortak desteği vurgulamak ve Rusya Federasyonu’nun nedensiz savaşına verilen karşılığı koordine etmek amacıyla” Fransa, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ve Almanya’yı ziyaret edeceği belirtildi.

Victoria Nuland’ın başkanlık edeceği heyetin diğer üst düzey üyeleri arasında ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Bakan Yardımcısı Vekili Ilan Goldenberg ve Bakan Yardımcı Vekili Erika Olson da bulunuyor. Dışişleri Bakanı Yardımcı Vekilleri Karen Sasahara ve Jennifer Gavito’nun da Türkiye’de heyete eşlik edeceği belirtiliyor.