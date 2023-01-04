'Vezneciler kedisi'nin ölümüne 2 yıl 8 ay hapis istemi

İstanbul'da Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü haline gelen "Patates" isimli kediye, pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olduğu iddia edilen kişi hakkında iddianame hazırlandı. 2 ay önce Vezneciler durağında çalışanların ve görevlilerin beslediği kedi, köpek saldırısı sonrası ölmüştü.

NTV'de yer alan habere göre, olayla ilgili iddianame hazırlandı. Zanlı köpeğin içgüdüsel olarak saldırdığını iddia etmişti. Dosyada ise şüphelinin eliyle köpeğe kediyi işaret ettiği güvenlik kamerası kayıtlarına yer verildi. Savcılık 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti.