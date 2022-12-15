Kediye kötü muamele vakası nedeniyle Brezilya Futbol Federasyonu'na dava

Brezilya'da bir grup sivil toplum kuruluşu ve Brezilya Hayvanları Koruma ve Savunma Ulusal Forumu, konfederasyonun basın sözcüsü tarafından bir kediye yapılan kötü muamele nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu'na 1 milyon reailik (200 bin dolar) tazminat davası açtı.

Katar'da düzenlenen basın toplantısında Brezilya Futbol Konfederasyonu Sözcüsü Vinicius Rodriguez bir kediyi sırtından çekerek yere fırlatmıştı.

Davacılar aynı zamanda konfederasyon çalışanlarının çevre koruma ve hayvan bakımı konusunda eğitim programından geçirilmesini talep ediyor.

Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya milli takımı, penaltı atışlarında Hırvatistan'a yenildi.