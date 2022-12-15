Kediye kötü muamele vakası nedeniyle Brezilya Futbol Federasyonu'na dava

Brezilyalı hayvan hakları savunucuları, kediye yapılan kötü muamele nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu'na 200 bin dolarlık dava açtı.

Haber Merkezi

Brezilya'da bir grup sivil toplum kuruluşu ve Brezilya Hayvanları Koruma ve Savunma Ulusal Forumu, konfederasyonun basın sözcüsü tarafından bir kediye yapılan kötü muamele nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu'na 1 milyon reailik (200 bin dolar) tazminat davası açtı.

Katar'da düzenlenen basın toplantısında Brezilya Futbol Konfederasyonu Sözcüsü Vinicius Rodriguez bir kediyi sırtından çekerek yere fırlatmıştı.

Davacılar aynı zamanda konfederasyon çalışanlarının çevre koruma ve hayvan bakımı konusunda eğitim programından geçirilmesini talep ediyor.

Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya milli takımı, penaltı atışlarında Hırvatistan'a yenildi.

9 Aralık'ta Brezilya milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarla yenilmişti. Brezilya teknik direktörü Tite, yenilginin ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

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Brezilya Milli Takımı yetkilisi kürsüye çıkan kediyi sırtından çekerek yere attı