Brezilya Milli Takımı yetkilisi kürsüye çıkan kediyi sırtından çekerek yere attı

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosundan bir yetkili, Katar'daki bir basın toplantısı sırasında kürsüye çıkan bir kediyi sırtından çekerek yere attı.

Olay, Real Madrid forveti Vinicius Junior, Brezilya'nın Hırvatistan ile oynayacağı çeyrek final öncesinde gazetecilere konuşurken gerçekleşti.

Kedi kürsüye çıkarken Brezilyalı forvet Vinicius Junior, konuşmaya devam etti. Ancak basın görevlisi kediyi sırtından çekerek kaldırdı ve masadan fırlattı. Şahıs, daha sonra kollarını abartılı bir şekilde açarak jest yaptı. Olayın ardından Vinicius Junior'ın görevliye rahatsızlık dolu bakışlar attığı görüldü.

Basın toplantısında kısa bir aradan sonra adamın 'durumu kurtarmak' adına gergin bir şekilde kahkaha attığı görüldü.

Kedi ise salonda kalmaya devam etti.