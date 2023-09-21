Veysel Şahin’in avukatı Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu’na: 'Hodri meydan'

Yasa dışı bahisten hüküm giyen ve Nisan ayında cezaevinden tahliye edilen Veysel Şahin'in avukatı Ersan Şen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarını "siyasi bir manevra" diyerek hedef aldı. Şen "Hodri meydan, iddiasını ortaya koysun somut delillerle kanıtlasın, gerisi laf-ı güzaf" ifadesini kullandı.

"Kimse algı yaratmaya çalışmasın, iddialarını somut kanıtlarla ortaya koysun" diyen Şen, müvekkilinin mağdur olduğunu ileri sürerek, "Herkes iddialarını somut delillerle kanıtlamakla yükümlüdür, çamur at izi kalsın gibi yaklaşımlar sorunun çözümüne katkı sağlamaz" şeklinde konuştu.

Oda TV'ye konuşan Şen müvekkilinin tahliye kararının hukuka uygun olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Biz yeniden yargılanma talebinde bulunduk. Başsavcılık kabul etti, ancak yerel mahkeme geçici bakan hakim talebini reddetti. Bu karara itiraz ettik ve dosya Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Talebimiz önce kabul edildi, ardından reddedildi, bu da hukuka aykırıydı. Müvekkilim cezaevinde 6 yıl geçirdikten sonra, yeniden yargılama talebi kabul edildiğinde infazı durdurma talebi de kabul edildi. Ancak karar mesai saatleri içinde verilmesine rağmen, mesai saatleri sonrasında geri çekildi. Bu kabul edilemez bir durum. Müvekkilim infaz kanunlarına göre cezasını çektiği için zaten tahliye edildi."

'Memlekette başka dert mi kalmadı?'

Kılıçdaroğlu'nun bu konularda daha fazla ilgilenmemesi gerektiğini öne süren Şen, "Memlekette başka dert kalmadı mı? Her şey çözüldü mü? Kimse yalan haberlerle algı oluşturmaya çalışmasın. Hodri meydan, iddiasını ortaya koysun somut delillerle kanıtlasın, gerisi laf-ı güzaf" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, "yasa dışı bahis" suçundan ceza alan Veysel Şahin'in serbest bırakılmasıyla ilgili yargı kararlarını hatırlatarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenmiş, "Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim" demişti.

Kılıçdaroğlu yaptığı sosyal medya paylaşımında, hukuki kararların siyasi etkilere maruz kaldığına dair eleştiriler yer almıştı ve Yılmaz Tunç’a yönelik şunları yazmıştı:

"Saray iktidarı kendi çıkarları ve siyasi hedefleri doğrultusunda yargı bağımsızlığını tehlikeye atmıştır. Ülkenin adına utanç verici kararlar, tek bir kişinin isteği üzerine alınmıştır. Oysa bu tür kararlar, Türk milleti adına ve hukuka uygun olarak alınmalıdır. Ülkemizde mafya liderleri ve uyuşturucu baronlarına koruma sağlandığı bir döneme dönüşmüştür, yargı da siyasi bağlantılara hizmet etmektedir. Şimdi, bu skandalların bir yenisi ile ilgili hem Adalet Bakanı'na hem de Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı'na sorular sormayı sürdüreceğim. Peki, yasa dışı bahis baronu olarak iddia edilen Veysel Şahin'i tanıyor musunuz? Bu kişi hakkındaki hukuka aykırı Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararından haberdar mısınız? Aynı gün içinde alınan kararlarla ilgili bilgi sahibi misiniz?"