Veysel Atayman: Marksist bir anlatıcının izinde…

2016 yılında hayatını kaybeden Veysel Atayman, TKP dostu üretken bir Marksist aydındı.

Birbirinden değerli yazı ve çevirilere imza atarak öğrencilerine emeğin en yüce değer olduğunu, sosyalist kimliğinden taviz vermeden ispatlayan Atayman, ürettikleriyle olduğu kadar yetiştirdiği öğrencileriyle de aramızda olmaya devam ediyor.

Gericiliğe karşı ısrarla kürek çekerek ülkemizin Marksist ve ilerici birikimine son derece değerli katkılarda bulunan Veysel Atayman’ın anısını yaşatmak için, kendisinin öğrencilerinden ve dostlarından Yalçın Baykul’un altı yıl süren yoğun emeğinin ürünü olan “ATAYMAN – devrimin, özgürlüğün ve aşkın- PEDAGOJİSİ” başlıklı belgeselin gösterimi geçtiğimiz günlerde İstanbul Su Gösteri Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İlgiyle karşılanan galanın ardından belgeselin Türkiye genelinde farklı sendikalar, kitle örgütleri ve partilerde de gösterimi planlanıyor.