Veterinerler özlük haklarını talep ediyor

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre sağlık çalışanı olan veteriner hekimlerin uzun zamandır dışlandığını, yok sayıldığını söyledi. Arslan, "Veteriner hekimler, sağlık çalışanları için emeklilik maaşlarına yapılan düzenlemenin dışında tutulmuşlardır. 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmamışlardır. Veteriner hekimlere uygulanan bu ayrımcılığa derhal son verilmelidir" dedi.

ANKA'dan Dilan Ayırkan'a konuşan Arslan yaptığı açıklamada, veteriner hekimlerin sağlık çalışanları için yapılan düzenlemelerin dışında tutulmasına tepki gösterdi. Arslan "Veteriner hekimlik mesleği ülkemizde son yıllarda oldukça dışlanmış, görmezden gelinmiştir. Gerek özlük hakları gerek ücret gerekse motivasyon anlamında mağdur edilmişlerdir" diye konuştu.

'İş bırakmaya kadar gideceğiz'

Veteriner hekimlerin koruyucu hekimlik hizmetinin ilk bariyerini oluşturduklarını ifade eden Arslan,"Çok sayıda bulaşıcı hastalığı daha insanlara bulaşmadan hayvanlarda, yani kaynağında aşılayarak yok ederler. Ayrıca sağlıklı hayvansal gıdanın çiftlikten sofraya gelirken bütün aşamalarında görev alan tek meslek grubu veteriner hekimliktir" dedi.

Prof. Dr. Arslan, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle yakın zamanda Ankara'da bir basın açıklaması yapacaklarını ve iş bırakmaya kadar giden etkinlikler yapmayı planladıklarını söyledi.