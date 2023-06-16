Veteriner hekimlerden Koç'un hayvan hastanesine tepki: 'Haddini aşan ifadeleri kınıyoruz'

Koç Grubu'na ait VetAmerikan Hayvan Hastanesi İstanbul Kâğıthane'de açıldı. Veteriner sağlık hizmetleri alanında bugüne kadarki en büyük özel sermaye yatırımı olarak dikkat çeken hayvan hastanesi son aylarda açılış hazırlıkları ile ilgili haberlerle, röportaj ve tanıtım videolarıyla gündeme gelmişti.

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları CEO'su Dr. Erhan Bulutcu'nun yeni açılan hayvan hastanesiyle ilgili röportajındaki ifadelerine Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden (TVHB) tepki geldi. "Veteriner hekimliğe ve veteriner hekimlere karşı haddini aşan ifadeleri kınıyoruz" başlıklı bir açıklama yayımlayan TVHB Merkez Konseyi, verilen röportajın reklam amacı taşıdığına ve veteriner hekimliğe, veteriner hekimlere, veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerine, hayvan sağlığı alanında tıbbi ve cerrahi tedavi yöntemlerine karşı duyulan güvenin sarsılmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Sağlıkta Dönüşüm Programı'na atıf yapılarak sağlık alanındaki piyasalaşmaya dikkat çekilen açıklamada "Ticari amaç güderek, bu anlayışı veteriner hekimliğe getirmek isteyen sermayedar bir grubun, hayvan sağlığı hizmetlerini ve veteriner hekimliği doğal olarak içselleştiremediklerini, ticari kaygılarını ve sağlıkta olmaması gereken rekabetçi bir anlayışı merkeze koyarak kendilerince pazar payı odaklı yaklaşımlarını dikkatle takip ediyor, veteriner hekimlik hizmetleri ve hayvanlar için sözde farkındalık oluşturma adı altında haddini aşan ifadelerini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hastane tanıtımında ne söylenmişti?

Oksijen TV'de yer alan videoda Dr. Erhan Bulutcu, "veteriner hekimliği alanında kurumsal bir yapılanma olmadığı, muayenehane, poliklinik ve hastanelerde güncel kayıt ve takip sistemlerinin kullanılmadığı, gerekli iş akışlarının uygulanmadığı" gibi beyanlarda bulunmuştu. Söz konusu söylemlere fakülte hastanelerinde görev alan veteriner hekimlerden de tepki gelmişti.

İstanbul'daki kamuya ait tek hayvan hastanesi geçtiğimiz aylarda boşaltmıştı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2019 yılındaki Silivri depreminde hasar almıştı. Bünyesinde iç hastalıkları, cerrahi, doğum ve jinekoloji kliniği, yaban hayvanları kliniği ve acil servisi bulunan, laboratuvar ve radyolojik tanı hizmetlerinin verildiği fakülte hastanesi 6 Şubat depremlerinin ardından tahliye edildi. 2020 yılında inşaatına başlanan geçici hayvan hastanesinin ise henüz tamamlanmadığı bildirildi.