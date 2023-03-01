İstanbul'daki tek devlet hayvan hastanesi boşatılıyor

Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, 2019 yılında gerçekleşen deprem sonrası hasar raporu almıştı. Daha önce faaliyetleri geçici süreye durdurulan fakülteye bağlı hayvan hastanesinin deprem riski nedeniyle yeniden tahliye edileceği bildirildi.

Karar ile uygulamalı eğitim yapma olanağının da ortadan kalktığına dikkat çeken İstanbul Veteriner Hekimler Odası, "Bu durum ileride telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde eğitim durdurulmamalı" açıklamasında bulundu.

Depremin ardından üniversite kampüsü içerisinde başlayan işletme ve mühendislik fakültelerine ait inşaatların teslim edildiğini hatırlatan açıklamada veteriner fakültesinin inşaatına henüz başlanmamış olması "kabul edilemez" olarak değerlendirildi.

Hayvan hastanesinin alternatif bir çözüm bulunmadan kapatılmaması gerektiğini belirten veteriner hekimler, tahliye kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Sahipsiz hayvanlar ne olacak?

Kısa süre içerisinde boşaltılması beklenen hastane binasında sahipleri tarafından terk edilmiş çok sayıda hayvan da bulunuyor. Hastanede yaşayan hayvanların sahiplendirilmesi için fakülte hekimleri ve öğrenciler yardım çağrısında bulundu.

Hürriyet'e konuşan veteriner hekim Suzan Murat, binada en az 50 kedinin bulunduğunu belirterek "Lütfen onları terk etmesinler, hayvanların akıbeti insanların vicdanını anlık rahatlattığı gibi iyi sonla bitmiyor. İmkanı olan duyarlı insanların bu hayvanları sahiplenip sıcak bir yuva vermelerini istiyoruz” dedi.