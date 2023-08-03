Veteriner hekimlerden iş bırakma kararı

Ankara’da veteriner hekim Ceren Eroğlu'nun şiddete uğramasının ardından, veterinerler uğradıkları şiddeti protesto etmek için 6 Ağustos’ta ülke çapında iş bırakacak.

Ankara’da veteriner hekim Ceren Eroğlu, kendisini, enfeksiyon tedavisi gören kedisinin ölümünden sorumlu tutan A.K. isimli kadının saldırısına uğradı.

Söz konusu olayın ardından Ankara Bölgesi Veteriner Odası resmi sosyal medya hesabından iş bırakma duyurusu yayımladı.

Ankara Bölgesi Veteriner Odası, "Değerli Meslektaşlarımız; Çankaya’da bir meslektaşımıza yapılan menfur saldırı nedeniyle Türkiye genelinde 6 Ağustos Pazar günü kliniklerimizde acil hasta dışında hasta kabul etmiyoruz. Tüm meslektaşlarımızın eylem kararına uyması önemlidir" açıklamasını yaptı.