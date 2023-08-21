Veteriner hekimler şiddete karşı bir gün iş bıraktı

Ankara’da 3 Ağustos’ta Veteriner Hekim Ceren Eroğlu’na yapılan saldırının ardından son dönemde artan şiddet olaylarını protesto etmek isteyen veteriner hekimler, bir günlüğüne özel muayene ve poliklinik hizmeti vermeme kararı alarak iş bıraktı.

Ankara'da Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Veteriner Hekimler Derneği, Türk Tabipler Birliği ve çok sayıda veteriner hekim katıldı.

'Veterinerler, sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalı'

Grup adına açıklama yapan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Arslan, "Meslektaşlarımız büyük umutlar ile başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı 'Devlet Memurları Kanunu'nda sağlık hizmetleri sınıfında tanımlanmıştır. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetler ile kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmalıdır" diye konuştu.