'Veteriner hekimler sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınsın!'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Ankara Ulus Meydanı’nda 25 Nisan günü görevi başındayken bıçaklı bir saldırgan tarafından öldürülen veteriner hekim Volkan Lale’yi, Dünya Veteriner Hekimler Günü olan bugün basın açıklaması yaparak andı.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’nun okuduğu basın açıklamasında "Halkımızın sağlığını ve gıda güvenliğini temin etme uğrunda daha ne kadar can kaybetmemiz gerekiyor. 30 Nisan Dünya Veteriner hekimler Gününü bu yıl buruk bir şekilde kutluyoruz. Derin bir üzüntü içindeyiz" denildi.

'Volkan Lale görevi başında yaşamını yitirdi'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Veteriner hekimlerin pek çok ciddi tehdit ve risk unsuru altında mesleki faaliyetlerini yürüttüklerini mütemadiyen ifade ettik. Bugüne kadar yüzlerce kamuda çalışan veya mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekim hayvan sağlığını koruma, hastalıklarla mücadele, veteriner halk sağlığı ve milletine sağlıklı gıda sunma derdinde iken sahada ya da kliniğinde görevleri başında kendini bilmezler tarafından darp edildiler ve birçoğu ağır yaralandı. Şu an ‘Biz söylemiştik’ demenin ayrı bir teessürü içindeyiz. Maalesef, Sorgun’da yaşanan acı olay bir canımıza mal oldu. Veteriner hekim Volkan Lale, görevi başında iken, eli bıçaklı bir hainin gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetti.

'Veteriner hekimler bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınmalı'

Tüm Dünyada olduğu gibi Veteriner Hekimlerin de bir sağlık çalışanı olduğu gerçeğinden yola çıkarak fiili hizmet zammı, emeklilik özel hizmet tazminatı vb. düzenlemelerde hakkımız olanın verilmesini istiyoruz. Yarın yeni güne yeni ümitlerle uyanmak istiyor, herkesin sorumluluğunu bir kez daha haykırıyor, ilgili makamları sağlıkta şiddet yasası kapsamı için göreve çağırıyor, bir sağlık çalışanı ve temel sağlık hizmetlerinin aktörü olan veteriner hekimlerin bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınmasını zaruri görüyoruz." (ANKA)