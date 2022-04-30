'Veteriner hekimler sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınsın!'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Ankara Ulus Meydanı’nda 25 Nisan günü görevi başındayken bıçaklı bir saldırgan tarafından öldürülen veteriner hekim Volkan Lale’yi, Dünya Veteriner Hekimler Günü olan bugün basın açıklaması yaparak andı.
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’nun okuduğu basın açıklamasında "Halkımızın sağlığını ve gıda güvenliğini temin etme uğrunda daha ne kadar can kaybetmemiz gerekiyor. 30 Nisan Dünya Veteriner hekimler Gününü bu yıl buruk bir şekilde kutluyoruz. Derin bir üzüntü içindeyiz" denildi.
'Volkan Lale görevi başında yaşamını yitirdi'
Açıklamanın bir bölümü şöyle: